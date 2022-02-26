Обострение ситуации на Украине привело к подорожанию угля в Китае

Пекин, 26 февраля. Ухудшение ситуации на Украине вызвало опасение перебоев с поставками энергии в Китае. В связи с этим в стране начался ажиотажный спрос на топливо, который обернулся ростом цен, сообщает Bloomberg.

Геополитическая напряженность обернулась подорожанием угля, что может привести к серьезным экономическим проблемам и повлиять на планы КНР.

«Пока эта напряженность сохраняется, мы, вероятно, увидим, что цены останутся высокими», — считает аналитик Shaw & Partners Ltd Питер О"Коннор.

Агентство государственного планирования попытается улучшить ситуацию вмешательством в ценообразование, если ситуация дойдет до критической.

Котировки нефти на мировом рынке превысили 100 долларов за баррель, и некоторые виды китайского газа тоже подорожали. Если Пекину не удастся сдержать цены на уголь, стоимость электроэнергии вырастет, а это скажется на продукции многих предприятий в стране.

Нынешние антироссийские санкции выгодны Китаю. Если уголь из РФ перестанет поступать в Евросоюз, КНР сможет закупить его больше.

Между тем аналитики Argus ожидают высокий спрос на уголь по всему миру.