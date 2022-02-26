Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 16:46
16:45
Происшествия
Аноним сообщил о «минировании» отделения Сбербанка на юго-востоке Москвы
16:45
Общество
Писатель Антипов прокомментировал призыв «Ельцин Центра» остановить операцию на Украине
16:45
Армия
Зеленский: Турция закрыла Черноморские проливы для кораблей ВМФ РФ
16:44
Политика
Немецкий журналист Фоаг перечислил страны, отказавшиеся вводить санкции против РФ
16:43
Происшествия
Часть фасада исторического здания обрушилась на улице Бабушкина в Петербурге
16:38
Общество
РЖД организовала более 10 тысяч дополнительных мест на поезда из южных регионов России
16:37
Политика
Эрдоган сообщил Зеленскому о направленных на прекращение огня усилиях Анкары
16:36
Происшествия
Вооруженные мародеры попытались захватить грузовик на маршруте Запорожье — Днепр
16:36
Общество
Воздушное пространство Румынии закроют для российских самолетов
16:35
Армия
Баранец раскрыл секрет ювелирного уничтожения «Градов» ВСУ на улицах Киева
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

CounterPunch: США вынуждены расплачиваться за грубую ошибку в отношениях с Россией

Армия
CounterPunch: США вынуждены расплачиваться за грубую ошибку в отношениях с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 февраля. Европа оказалась на грани геополитических потрясений из-за опасного просчета США в отношениях с Россией, которую американцы наивно недооценили, убежден политолог Дэвид Шульц.

В статье для издания CounterPunch он пишет, что после распада СССР американцы стали считать себя победителями. Они начали говорить о том, что их мировоззрение является единственной заслуживающей доверия системой. США также рассчитывали убедить в этом Москву, однако все пошло не по плану, передает «ПолитРоссия».

«Ошибка США заключается в том, что они поверили в фикцию победы их мировоззрения, а также в способность обратить другие народы в свою демократию», — говорится в публикации.

Сегодня США вынуждены расплачиваться за грубую ошибку в отношениях с Россией. Американцы были уверены, что Москва после завершения холодной войны станет покорной и будет действовать в интересах Вашингтона. Западные политики стали называть РФ региональной державой.

Белый дом продолжал упорно игнорировать национальные интересы России. Неспособность США грамотно оценить ситуацию в конечном счете привела к сильнейшему за последние годы геополитическому кризису, из-за которого Европа оказалась на грани войны.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва предпримет ответные действия в случае принятия Финляндии в Североатлантический альянс. Эксперты говорят, что вступление в НАТО не принесет Хельсинки заметных преимуществ, предает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / CounterPunch: США вынуждены расплачиваться за грубую ошибку в отношениях с Россией
россия сша европа
Комментировать