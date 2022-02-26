CounterPunch: США вынуждены расплачиваться за грубую ошибку в отношениях с Россией

Вашингтон, 26 февраля. Европа оказалась на грани геополитических потрясений из-за опасного просчета США в отношениях с Россией, которую американцы наивно недооценили, убежден политолог Дэвид Шульц.

В статье для издания CounterPunch он пишет, что после распада СССР американцы стали считать себя победителями. Они начали говорить о том, что их мировоззрение является единственной заслуживающей доверия системой. США также рассчитывали убедить в этом Москву, однако все пошло не по плану, передает «ПолитРоссия».

«Ошибка США заключается в том, что они поверили в фикцию победы их мировоззрения, а также в способность обратить другие народы в свою демократию», — говорится в публикации.

Сегодня США вынуждены расплачиваться за грубую ошибку в отношениях с Россией. Американцы были уверены, что Москва после завершения холодной войны станет покорной и будет действовать в интересах Вашингтона. Западные политики стали называть РФ региональной державой.

Белый дом продолжал упорно игнорировать национальные интересы России. Неспособность США грамотно оценить ситуацию в конечном счете привела к сильнейшему за последние годы геополитическому кризису, из-за которого Европа оказалась на грани войны.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва предпримет ответные действия в случае принятия Финляндии в Североатлантический альянс. Эксперты говорят, что вступление в НАТО не принесет Хельсинки заметных преимуществ, предает RT.