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Песков заявил об отказе Украины вести переговоры с Россией

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 16:15
Политика
Песков заявил об отказе Украины вести переговоры с Россией
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 26 февраля. Украинская сторона отказалась вести переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также рассказал, что во время ожидавшихся переговоров Владимир Путин приказал остановить продвижение войск на Украине. Сейчас спецоперация возобновлена, продвижение сил продолжилось днем, заявил Песков в ходе заявления по ситуации на Украине.

Он также рассказал о прошедших столкновениях с группами националистов и бандеровцев. Напомним, 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Россия выдвигала инициативу по переговорам с украинской стороной в Минске. Однако позже Киев устранился и взял паузу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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