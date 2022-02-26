Песков заявил об отказе Украины вести переговоры с Россией

Москва, 26 февраля. Украинская сторона отказалась вести переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также рассказал, что во время ожидавшихся переговоров Владимир Путин приказал остановить продвижение войск на Украине. Сейчас спецоперация возобновлена, продвижение сил продолжилось днем, заявил Песков в ходе заявления по ситуации на Украине.

Он также рассказал о прошедших столкновениях с группами националистов и бандеровцев. Напомним, 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Россия выдвигала инициативу по переговорам с украинской стороной в Минске. Однако позже Киев устранился и взял паузу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.