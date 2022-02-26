Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры по ситуации на Украине

Москва, 26 февраля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров созвонился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Уточняется, что дипломаты провели детальную беседу касательно сложившейся на Украине ситуации. Турецкая сторона сообщила о готовности организовать переговоры между Киевом и Москвой в случае необходимости.

Напомним, что президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции на территории Украины. Её целью является демилитаризация страны. В ответ на это западные государства начали вводить санкции. В частности, Латвия закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Ранее посол Турции в США подтвердил намерение Анкары выступить посредником между РФ и Украиной. По его словам, дипломатические шаги необходимы для избежания афганского сценария.