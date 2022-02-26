«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Артем Шейнин

Российский журналист и ведущий телепрограммы «Время покажет» Артем Шейнин стал гостем нового выпуска передачи «Грани свободы».

Его беседа с главой Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрада началась с обсуждения цензуры в СМИ. По мнению телеведущего, заявления западной прессы по поводу ситуации на Украине — это проявление не свободы слова, а жесткой антироссийской редакционной политики.

Артем Шейнин объяснил, как реагирует на критику в свой адрес со стороны оппозиционных изданий. Журналист считает, что негативные выказывания затрагивают любого известного человека, и к ним нужно относиться с благодарностью.

Ведущий рассказал Мире Тэрада свою историю начала работы в прямом эфире. Как привыкал к новому формату, работал над собой и боролся с нецензурными высказываниями.

Мнение Артема Шейнина по поводу ситуации с Джулианом Ассанжем, экстрадиций и политики США, вы узнаете в новом выпуске передачи «Грани свободы».