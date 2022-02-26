Генерал-лейтенант Соболев: У власти в Киеве нет выхода

Москве не нужно вести переговоры и заключать договоренности с «фашиствующими» элементами в украинской власти. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

По словам собеседника, украинский народ своим сегодняшним тяжелым положением обязан именно действиям нынешней власти в Киеве. Депутат отметил, что, на его взгляд, граждане Украины должны сами решать, какого будущего они хотят для своей страны.

«Думаю, у той власти, что сейчас в Киеве, наверное, выхода все же нет. Я считаю, что не нужно вести переговоры и заключать договоренности с теми фашиствующими элементами и их пособниками, что находятся во власти. На мой взгляд, нужно сначала освободить Украину от нацистов, а после пусть проводят выборы. Там есть партии. Пусть они займутся организацией. Пусть люди делают выбор, кому где быть: в составе России или Украины, или как-то еще», — сказал народный избранник.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины прячутся за мирными жителями в Харькове. Ранее жительница города опубликовала видео с заходом техники в жилые кварталы.