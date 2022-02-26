Bloomberg: Россия стала независимой от американского доллара

Нью-Йорк, 26 февраля. Запад не смог одержать верх над Россией при помощь американского доллара. Такое мнение высказал западный финансовый аналитик Пол Дэвис.

Соединенные Штаты Америки ввели против России несколько пакетов санкций из-за кризиса, который случился на Украине. Они предприняли попытки отрезать крупнейшие банки РФ от значительной части мировых финансов и лишить возможности совершать операции в долларах. Однако такой вариант борьбы не очень эффективен в отношении России, считает Дэвис.

«Всемогущий доллар — это не валюта для борьбы с Россией», — высказал мнение аналитик.

Аналитик Bloomberg заявил, что Россия за последние несколько лет уменьшила свою зависимость от доллара США, а все больше использует валюту других стран, например, евро.

«На евро приходится самая большая доля в более чем 640 миллиардных валютных резервов центрального банка и составляет около 32 %. В то же время показатели доллара примерно вдвое меньше этой суммы, тогда как в 2014 году их доля составляла 40 %», — констатировал аналитик.

Дэвис подчеркнул, что победы над Россией введением санкций на долларовые операции не добиться. Другое дело, если Евросоюз ограничит банкам РФ использование евро. Но тогда пострадает и сам ЕС, подытожил аналитик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антироссийские санкции коллективного Запада свидетельствуют лишь о бессилии стран, которые их ввели. Ограничительные меры были введены после того, как 24 февраля глава России Владимир Путин объявил о начала вынужденной спецоперации на Украине для защиты жителей Донбасса.