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Лукашенко: дверь Белоруссии для достижения мира на Украине открыта

Политика
Лукашенко: дверь Белоруссии для достижения мира на Украине открыта
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 26 февраля. Белорусская сторона открыта для переговоров России и Украины ради урегулирования ситуации, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он выступил на фоне специальной военной операции Москвы по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является демилитаризация Украины. Лукашенко подчеркнул: Минск может предоставить площадку для диалога.

«Но позицию президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта — в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте», — пояснил политик.

Ранее белорусский лидер сообщил о готовности Минска провести переговоры Москвы и Украины. Он подчеркнул, что в Белоруссии будут созданы все условия.

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