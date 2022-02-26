Лукашенко: дверь Белоруссии для достижения мира на Украине открыта

Минск, 26 февраля. Белорусская сторона открыта для переговоров России и Украины ради урегулирования ситуации, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он выступил на фоне специальной военной операции Москвы по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является демилитаризация Украины. Лукашенко подчеркнул: Минск может предоставить площадку для диалога.

«Но позицию президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта — в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте», — пояснил политик.

Ранее белорусский лидер сообщил о готовности Минска провести переговоры Москвы и Украины. Он подчеркнул, что в Белоруссии будут созданы все условия.