Политолог Дробницкий раскритиковал артистов за игнорирование трагедии Донбасса

Разговоры около российской культурной интеллигенции, представители которой высказались против начала военной операции на Украине, не утихают. В разговоре с ФАН политолог Дмитрий Дробницкий раскритиковал «звездных» соотечественников, которые молчали все восемь лет, пока жители ЛНР и ДНР систематически подвергались агрессии со стороны Украины и жили в страхе.

Теперь же российские звезды высказались так, будто все время следили за развитием событий на этих территориях и знакомы с горестями народа. Дробницкий не понимает, как может культура идти вразрез с политикой государства. Во все времена представители культурной интеллигенции поддерживали настроения общества, а не выступали с демаршем.

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«Они это демонстрируют своим поведением на протяжении многих постсоветских лет. Если этого кто-то не видел со стороны нашей творческой интеллигенции — то это вопрос наших глаз, что мы этого не видели», — сказал Дмитрий Дробницкий.

Также собеседник ФАН подчеркнул, что подавляющее большинство протестующих против украинской операции «кормятся» за счет госбюджета и в этом тоже надо разобраться. По его словам, для некоторых представителей творческой интеллигенции русский народ «не свой». Поэтому отношение к ним должно быть соответствующее, подчеркнул эксперт.

Ранее политический советник Олег Матвейчев прокомментировал поведение российских артистов, спортсменов и журналистов, которые продолжают выступать против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии.