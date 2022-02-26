Жители Донецка остались без горячей воды из-за обстрелов

Донецк, 26 февраля. Горячее водоснабжение отключили в Донецке из-за боевых действий. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Часть систем водоснабжения Донецкой Народной Республики накануне уже перестала работать из-за действий украинских военных. Население города Докучаевска и поселка Еленовки уже неделю живут без воды. Вооруженные силы Украины продолжают выводить из строя инфраструктуру региона.

«С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14:00 часов 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», — написал Кулемзин в своих соцсетях.

Россия начала военную спецоперацию для помощи Донбассу после того, как ВСУ открыли огонь по территориям на юго-востоке Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Москвы вынужденной мерой. Запад и Киев не оставили РФ другого выбора.