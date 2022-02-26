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Длинные очереди образовались около продуктовых магазинов в Харькове

Общество
Длинные очереди образовались около продуктовых магазинов в Харькове
pixabay.com

Харьков, 26 февраля. Жители Харькова начали массово запасаться продовольствием. Около магазинов образовались длинные очереди, люди подолгу вынуждены стоять на улице.

Одно из таких скоплений людей попало в объектив камеры очевидца. Он запечатлел изгибающуюся длинную очередь из горожан, которые пытаются попасть в магазин.

Накануне в Харькове была объявлена воздушная тревога. Вооруженные силы Украины уничтожили жизненно важную для города инфраструктуру. Местные власти продлили действие комендантского часа, теперь гражданам запрещено выходить на улицу в период с 18:00 до 06:00.

На территории многих украинских городов ведутся боевые действия. ВСУ наносят удары по населенным пунктам и жилым домам. Россия продолжает вынужденную военную спецоперацию для помощи Донбассу. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Запад не оставил Москве выбора.

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