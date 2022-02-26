Денис Майданов заявил, что Россия больше не хочет ездить на Евровидение

Москва, 26 февраля. Депутат Госдумы и заслуженный артист России Денис Майданов высказался о запрете России участвовать в международном конкурсе «Евровидение».

Майданов считает, что Евровидение перестал быть интересным для россиян из-за морально-нравственного контента, который конкурс транслирует в мир. Артист считает, что Россия с интересом будет наблюдать за Евровидением со стороны.

«Евровидение — это то, куда мы уже не очень хотим ездить. Я не могу, конечно, за всех артистов ручаться, но, по-моему, наши зрители из года в год этот цирк уже сами давно не смотрят, и им нравится не особо контент всего того, что происходит там внутри», — заявил Майданов «Газете.ru».

Артист уверен, что не все представители шоу-бизнеса его поддержат. Майданов желает добра своей стране и считает, что запрет на участие в Евровидении — это хорошо. Депутат отметил, что в России планируют создать аналог музыкальному конкурсу.

Организаторы Евровидения запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году. Это решение связано с проведением спецоперации в Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что действия являются вынужденными и направлены на обеспечение мира в регионе.