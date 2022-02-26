В ЛНР сообщили об открытии горячей линии для матерей сдавшихся солдат ВСУ

Луганск, 26 февраля. Горячую линию для матерей добровольно сдавших оружие военнослужащих Вооруженных сил Украины открыли в Луганской Народной Республике.

Женщины смогут связаться со своими сыновьями по номеру (0642) 58-41-04, отметили в республике.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ продолжают сдаваться на фоне продвижения военнослужащий Народной милиции ЛНР. По данным оборонного ведомства республики, добровольно сложить оружие решили еще 17 украинских солдат. Их доставили в расположение одного из подразделений НМ ЛНР.