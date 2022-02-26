Режиссер Сергей Надеин объяснил, почему Запад считает Россию «империей зла»

Санкт-Петербург, 26 февраля. Сергей Надеин высказал свое мнение о спецоперации по освобождению Донбасса от геноцида украинской власти и объяснил, почему Запад считает Россию «империей зла».

Надеин уверен, что любая война — это плохо, но если представить, что к горлу человека приставят нож, он обязательно будет защищаться. Режиссер отметил, что даже демократические государства всегда действуют в своих интересах. Он вспомнил, как США отвоевали у Мексики Техас, а Болгария выступала против Гитлера из-за обещанных земель. При этом Запад считает корнем зла именно Россию.

«Почему Россию считают «империей зла»? Наши интересы под угрозой, так бы ответило любое государство. У нас никогда не было хороших отношений с Западом. Корни конфликта с Украиной лежат с этой позиции. До 2014 года у нас никаких проблем не было», — заявил Надеин на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По мнению режиссера, происходящее на Украине нельзя назвать войной. Надеин подчеркнул, что война — это Сталинград и Курская битва, а на Украине нет пылающих городов и трупов, поэтому эта операция направлена за защиту интересов России, которая начала огрызаться.

Спецоперация по освобождению Донбасса началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал действия вынужденными и подчеркнул, что они направлены исключительно на демилитаризацию Украины.