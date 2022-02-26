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Аргентина отказалась вводить санкции против России

Весь мир
Аргентина отказалась вводить санкции против России
twitter.com  /  Пресс-служба президента Аргентнины

Буэнос-Айрес, 26 февраля. Правительство Аргентины не планирует вводить санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщают официальные источники агентству La Nación.

«Аргентина проводит свою политику на основе международного права и строгого соблюдения принципов, изложенных в Уставе ООН, и предусмотренных им механизмов», — отметили представители аргентинских властей.

Данное заявление было сделано в ответ на требование посла Украины в южноамериканской стране Сергея Небрата ввести экономические санкции против РФ.

«Мы не разделяем позицию правительства Аргентины и требуем ясного сигнала в сторону России с требованием вывести свои войска», — подчеркнул Небрат, который позже провел встречи с оппозиционными группами латиноамериканской страны.

МИД Аргентины осудил действия украинского посла.

«Если он считает, что, сомневаясь в суверенных решениях Аргентины и вмешиваясь в наши внутренние дела с заявлениями для прессы, он вносит вклад в дипломатические усилия по укреплению мира, мы понимаем его особенную ситуацию, но не разделяем его методы работы», — заявили в министерстве.

Официальные источники, близкие к Правительству Аргентины, добавили, что приоритетом государства является «деэскалация конфликта во всех сферах, чтобы гарантировать международный мир и безопасность всех стран».

«Аргентина будет готова присоединиться ко всем инициативам, направленным на достижение справедливых и долгосрочных решений, который обеспечат мирное сосуществование», — заявили они.

25 февраля Аргентина, вместе с Бразилией, Боливией, Сальвадором и Уругваем, отказалась подписывать заявление входящих в Организацию американских государств (ОАГ) стран, осудивших российскую военную операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Правительство РФ подчеркнуло, что российская сторона не наносит никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, а только по военной инфраструктуре. Ранее в понедельник Путин подписал указ о признании народных республик Донецка и Луганска.

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