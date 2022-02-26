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Глава ДНР Пушилин: признание республики Абхазией откроет новый уровень отношений

Политика
Глава ДНР Пушилин: признание республики Абхазией откроет новый уровень отношений
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Донецк, 26 февраля. Решение Сухума признать независимость ДНР поможет выйти на новый уровень отношениям между двумя республиками. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, ДНР делает все возможное для восстановления мира на территории республики.

«Приветствуем решение Абхазии о признании Донецкой Народной Республики! Это позволит вывести наши отношения на новый уровень», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее сообщалось, что решение российского президента Владимира Путина признать независимость республик Донбасса стало единственным возможным выходом из тупиковой ситуации. Таким мнением поделился режиссер Никита Михалков.

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