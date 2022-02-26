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Росавиация заявила о закрытии воздушного пространства России для Болгарии, Польши и Чехии

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 15:22
Общество
Росавиация заявила о закрытии воздушного пространства России для Болгарии, Польши и Чехии
pxhere.com

Москва, 26 февраля. Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии в ответ на недружественное решение авиационных властей данных государств.

Соответствующее решение вступило в силу 26 февраля с 15:00 часов по московскому времени. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Росавиации.

«Для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что решение российской стороны не противоречит нормам международного права. При этом полеты из Болгарии, Польши и Чехии могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Российская авиакомпания S7 Airlines ранее приняла решение отменить все рейсы в Европу, которые запланированы с 26 февраля по 13 марта. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Некоторые государства начали закрывать свои воздушные пространства для России из-за обострения ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой, поскольку Киев своей агрессией по отношению к жителям ЛНР и ДНР не оставил Москве иного выбора.

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россия донбасс польша болгария чехия росавиация полеты
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