Вашингтон, 26 февраля. Истребитель ВВС Украины Су-27 недавно приземлился на аэродроме в Румынии. Западные эксперты объяснили, какая участь ожидает сбежавший в другую страну самолет.

В публикации американского издания Military Watch говорится, что 24 февраля украинский Су-27 приземлился на одной из румынских военных баз, расположенных на северо-востоке страны. В США считают, что есть два варианта развития событий после прибытия боевой машины украинских ВВС в Румынию, передает «ПолитРоссия».

Эксперты напомнили, что большая часть истребителей Су-27 досталась Украине после распада СССР. Эти самолеты безнадежно устарели, поэтому специалисты были убеждены, что украинские ВВС не станут поднимать их в небо для противостояния с боевыми единицами ВКС РФ.

Отмечается, что самолет покинул страну после того, как Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Западные эксперты пытаются делать прогнозы относительно дальнейшей судьбы Су-27. Есть предположение, что он вряд ли будет возвращен в состав украинских ВВС. Они не исключают, что сбежавший в Румынию самолет может достаться Пентагону.

«Этот Су-27 может быть приобретен Соединенными Штатами для использования во время тренировочных полетов. Как один из вариантов — самолет, возможно, поместят в музей», — говорится в статье.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине обескуражила страны Запада. По его словам, беспрецедентная тактика Москвы выбила из колеи украинскую власть и всех ее зарубежных партнеров.