Киев, 26 февраля. Украинский президент попытался использовать свой последний шанс на спасение, попросив о переговорах, но его тут же одернули, после чего она принял совсем уж неадекватные решения.

Зеленский в какой-то момент понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и попросил мирных переговоров с РФ. Москва пошла ему навстречу, сделав предельно миролюбивое предложение по формату и месту. Однако украинская власть вдруг замолчала и вместо ответа в Москве заметалась еще сильнее, принимая антигуманные и преступные решения. В итоге ответом на мирное предложение РФ стал приказ размещать РСЗО «Град» в жилых кварталах Киева.

Скорее всего Зеленского просто моментально одернули его западные кураторы, которых никак не устраивает мирное разрешение сложившейся ситуации. В итоге после призывов к переговорам украинский гарант резко сменил приоритеты и фактически завершил превращение простых украинцев в живой щит.

Федеральное агентство новостей /

Неадекватное поведение Владимира Зеленского в эфире канала Владимира Соловьева попытался объяснить полковник СВР в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков, отметив, что послушность и исполнительность украинского президента оказались куда сильнее инстинкта самосохранения.

«Украинская власть действительно сначала быстро согласилась на предложение Москвы провести переговоры в Минске, но после этого Киев просто оборвал связь и замолчал. Зеленский же повел себя совсем неадекватно и приказал размещать «Грады» в густонаселённых районах Киева и раздавать оружие всем желающим. Это уже паника. Представьте себе ситуацию Зеленского сейчас, когда с одной стороны он хочет показать, что он президент, что он никуда не сбежал, а с другой он прекрасно знает, что с одной стороны столицы уже высадился десант. Командование разваливается, люди паникуют. Западные партнеры его бросили. Вот и потянулся к спасению. Но скорее всего тут же позвонили кураторы и сказали: ты куда это собрался за стол переговоров, ну ка продолжай играть свое шоу, вставай в позу защитника родины, умирай у нас на глазах, чтобы мы могли тебя потом героизировать. Он послушно развернулся и добавил себе в копилку еще пару военных преступлений», — описал состояние Зеленского полковник.

Безруков добавил, что сейчас и Киев, и Запад надеются как-то приостановить операцию РФ мирными переговорами. Но это произойдет только если будут выполнены все требования, то есть полная демилитаризация и денацификация, отставка всей правящей верхушки и наказание всех преступников. Судя по тому, что Зеленский дернулся было в сторону переговоров, может быть он был уже согласен на все. Но он сам с первых дней каденции лишил себя способности принимать самостоятельные решения. Запад дернул за поводок и Зеленский послушно принялся усугублять ситуацию.

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