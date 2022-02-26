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Полковник Безруков объяснил неадекватный ответ Зеленского на мирное предложение Москвы

Политика
Полковник Безруков объяснил неадекватный ответ Зеленского на мирное предложение Москвы
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 февраля. Украинский президент попытался использовать свой последний шанс на спасение, попросив о переговорах, но его тут же одернули, после чего она принял совсем уж неадекватные решения.

Зеленский в какой-то момент понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и попросил мирных переговоров с РФ. Москва пошла ему навстречу, сделав предельно миролюбивое предложение по формату и месту. Однако украинская власть вдруг замолчала и вместо ответа в Москве заметалась еще сильнее, принимая антигуманные и преступные решения. В итоге ответом на мирное предложение РФ стал приказ размещать РСЗО «Град» в жилых кварталах Киева.

Скорее всего Зеленского просто моментально одернули его западные кураторы, которых никак не устраивает мирное разрешение сложившейся ситуации. В итоге после призывов к переговорам украинский гарант резко сменил приоритеты и фактически завершил превращение простых украинцев в живой щит.

Полковник Безруков объяснил неадекватный ответ Зеленского на мирное предложение Москвы
Федеральное агентство новостей /

Неадекватное поведение Владимира Зеленского в эфире канала Владимира Соловьева попытался объяснить полковник СВР в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков, отметив, что послушность и исполнительность украинского президента оказались куда сильнее инстинкта самосохранения.

«Украинская власть действительно сначала быстро согласилась на предложение Москвы провести переговоры в Минске, но после этого Киев просто оборвал связь и замолчал. Зеленский же повел себя совсем неадекватно и приказал размещать «Грады» в густонаселённых районах Киева и раздавать оружие всем желающим. Это уже паника. Представьте себе ситуацию Зеленского сейчас, когда с одной стороны он хочет показать, что он президент, что он никуда не сбежал, а с другой он прекрасно знает, что с одной стороны столицы уже высадился десант. Командование разваливается, люди паникуют. Западные партнеры его бросили. Вот и потянулся к спасению. Но скорее всего тут же позвонили кураторы и сказали: ты куда это собрался за стол переговоров, ну ка продолжай играть свое шоу, вставай в позу защитника родины, умирай у нас на глазах, чтобы мы могли тебя потом героизировать. Он послушно развернулся и добавил себе в копилку еще пару военных преступлений», — описал состояние Зеленского полковник.

Безруков добавил, что сейчас и Киев, и Запад надеются как-то приостановить операцию РФ мирными переговорами. Но это произойдет только если будут выполнены все требования, то есть полная демилитаризация и денацификация, отставка всей правящей верхушки и наказание всех преступников. Судя по тому, что Зеленский дернулся было в сторону переговоров, может быть он был уже согласен на все. Но он сам с первых дней каденции лишил себя способности принимать самостоятельные решения. Запад дернул за поводок и Зеленский послушно принялся усугублять ситуацию.

Ранее военный эксперт Яков Кедми объяснил, чем спецоперация на Украине удила весь мир.

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украина Киев россия сша зеленский переговоры
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