Талибы объявили об эвакуации граждан Афганистана с Украины

Кабул, 26 февраля. «Талибан»1 (движение признано террористическим и запрещено в России) сообщил, что планирует вывезти с Украины граждан Афганистана.

Представители движения сделали заявление на фоне проводящейся на Украине специальной военной операции Москвы. Ее целью является демилитаризация соседнего с РФ государства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что операция поможет избежать глобального столкновения.

МИД Афганистана сообщил о реакции талибов. В движении намерены эвакуировать граждан своей страны с Украины.

Ранее «Талибан» выразил озабоченность из-за ситуации вокруг Киева. Члены движения призвали Россию и ее оппонента сесть за стол переговоров.

1 Организация запрещена на территории РФ.