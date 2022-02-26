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Авиакомпания AirBaltic отменяет рейсы в Россию до 26 марта

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 15:03
Общество
Авиакомпания AirBaltic отменяет рейсы в Россию до 26 марта
pixabay.com

Рига, 26 февраля. Латвийская авиационная компания AirBaltic приняла решение об отмене авиарейсов в Россию. Ограничение будет действовать до 26 марта, отметили представители компании.

Решение о приостановке полетов в Россию было принято в связи с «повышенными рисками». Самолеты авиакомпании не будут летать в Россию в период с 26 февраля по 26 марта. Отмечается, что авиакомпания AirBaltic также приостановила все полеты на Украину до 13 марта.

Как сообщалось ранее, правительство Латвии запретило российским авиационным компаниям пользоваться воздушным пространством страны. Кроме того, свое воздушное пространство закрыла Эстония.

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