Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 16:44
16:43
Происшествия
Часть фасада исторического здания обрушилась на улице Бабушкина в Петербурге
16:38
Общество
РЖД организовала более 10 тысяч дополнительных мест на поезда из южных регионов России
16:37
Политика
Эрдоган сообщил Зеленскому о направленных на прекращение огня усилиях Анкары
16:36
Происшествия
Вооруженные мародеры попытались захватить грузовик на маршруте Запорожье — Днепр
16:36
Общество
Воздушное пространство Румынии закроют для российских самолетов
16:35
Армия
Баранец раскрыл секрет ювелирного уничтожения «Градов» ВСУ на улицах Киева
16:35
Экономика
Россияне стали активно интересоваться рынком вторичного жилья на фоне кризиса на Украине
16:34
Политика
Песков пообещал, что СМИ будут получать больше информации об украинском кризисе
16:32
Экономика
США выделили Украине дополнительные 350 млн долларов военной помощи
16:29
Политика
Офис Зеленского: Киев не принял условия по переговорам с Москвой
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Израиль пытается балансировать между своими партнерами на фоне операции ВС РФ на Украине

Весь мир
Израиль пытается балансировать между своими партнерами на фоне операции ВС РФ на Украине
Global Look Press  /  Gideon Markowicz/JINI

 

Тель-Авив, 26 февраля. Израиль — страна, в которой проживает около миллиона выходцев из стран бывшего Советского Союза, поэтому украинский кризис был воспринят гражданами близко к сердцу.

У некоторых жителей города Бат-Яма, расположенного к югу от Тель-Авива и являющегося домом для многих евреев с корнями из России и Украины, кризис вокруг Украины и последовавшая за ним миротворческая операция РФ вызвали чувство обеспокоенности.

«Я не ожидала этого, когда получила сообщение от своих родителей [на Украине]», — сказала Наталья Коган.

«Люди испытывают стресс», — добавил 57-летний мужчина, который работает в супермаркете, обслуживающем выходцев из бывшего СССР.

Израиль вынужден искать баланс между своими партнерами на фоне операции ВС РФ на Украине
ИА «Политика Сегодня» / Вячеслав Березниченко

33-летний местный житель по имени Макс, покинувший Россию в возрасте 8 лет, сообщил агентству AFP, что он понимает озабоченность президента России Владимира Путина по поводу стремления Украины к членству в НАТО.

«Самое неприятное заключается в том, что страдают обычные люди», — добавил он, заявив, что между выходцами из РФ и Украины нет никакой напряженности в Израиле.

Мужчина также призвал Израиль избегать принятия чьей-либо стороны и сосредоточиться на оказании помощи гражданским лицам, в том числе путем эвакуации любых украинских евреев, которые хотят уехать.

Риторика Израиля

После начала операции ВС РФ на Украину министр иностранных дел Израиля Яир Лапид осудил действия России, обвинив Москву в «серьезном нарушении международного порядка». При этом дипломат подчеркнул глубокие, длительные и хорошие отношения Израиля с Россией и Украиной.

«Десятки тысяч израильтян и сотни тысяч евреев находятся в этих странах. Забота об их благе и безопасности – это главное для нас в настоящий момент», — сказал Лапид.

Израиль вынужден искать баланс между своими партнерами на фоне операции ВС РФ на Украине
Global Look Press / Gili Yaari/ZUMAPRESS.com

Россия не оставила заявления израильской стороны без ответа. Заместитель посла РФ в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва не считает сирийские Голанские высоты частью еврейского государства. Кроме того, дипломат обратился к израильскому правительству, используя слово «Тель-Авив», а не «Иерусалим», что говорит о непризнании Россией священного города в качестве единой и неделимой столицы еврейского государства.

По данным Telegram-канала «Еврейский вопрос», в связи с осуждением миротворческой операции на Украине посол Израиля в Москве Александр Бен Цви был даже вызван в МИД России накануне.

Премьер-министр страны Нафтали Беннет в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне предложил Киеву предоставить необходимую гуманитарную помощь, говорится в заявлении канцелярии главы правительства еврейского государства. Кроме того, по данным СМИ, последний обратился к главе правительства Израиля с предложением стать посредником на переговорах с Владимиром Путиным.

Израиль вынужден искать баланс между своими партнерами на фоне операции ВС РФ на Украине
Global Look Press / Marc Israel Sellem / JINI

Министр иммиграции Пнина Тамано-Шата также заявила, что Израиль готов принять тысячи еврейских беженцев из Украины.

Бывший посол Израиля в Вашингтоне Майкл Орен в комментарии агентству AFP отметил, что правительство Беннета, скорее всего, столкнется с растущими призывами поддержать усилия Запада и США по санкциям и изоляции Москвы. Однако он предостерег от опрометчивости в этом вопросе.

«Делать это было бы опрометчиво. <...> Мы не можем упускать из виду тот факт, что у нас есть российская армия на нашей северной границе», — сказал он, имея в виду присутствие ВС РФ в Сирии с 2015 года.

Таким образом, Израиль вынужден балансировать между двумя противоположностями: с одной стороны, еврейское государство не хочет портить хорошие отношения с Россией и подрывать договоренности в отношении Сирии, с другой — Тель-Авив не может не сделать реверанс в сторону своего главного союзника США и не поддержать Украину хотя бы на словах.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Израиль пытается балансировать между своими партнерами на фоне операции ВС РФ на Украине
россия украина израиль
Комментировать