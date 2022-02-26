Израиль пытается балансировать между своими партнерами на фоне операции ВС РФ на Украине

Тель-Авив, 26 февраля. Израиль — страна, в которой проживает около миллиона выходцев из стран бывшего Советского Союза, поэтому украинский кризис был воспринят гражданами близко к сердцу.

У некоторых жителей города Бат-Яма, расположенного к югу от Тель-Авива и являющегося домом для многих евреев с корнями из России и Украины, кризис вокруг Украины и последовавшая за ним миротворческая операция РФ вызвали чувство обеспокоенности.

«Я не ожидала этого, когда получила сообщение от своих родителей [на Украине]», — сказала Наталья Коган.

«Люди испытывают стресс», — добавил 57-летний мужчина, который работает в супермаркете, обслуживающем выходцев из бывшего СССР.

ИА «Политика Сегодня» / Вячеслав Березниченко

33-летний местный житель по имени Макс, покинувший Россию в возрасте 8 лет, сообщил агентству AFP, что он понимает озабоченность президента России Владимира Путина по поводу стремления Украины к членству в НАТО.

«Самое неприятное заключается в том, что страдают обычные люди», — добавил он, заявив, что между выходцами из РФ и Украины нет никакой напряженности в Израиле.

Мужчина также призвал Израиль избегать принятия чьей-либо стороны и сосредоточиться на оказании помощи гражданским лицам, в том числе путем эвакуации любых украинских евреев, которые хотят уехать.

Риторика Израиля

После начала операции ВС РФ на Украину министр иностранных дел Израиля Яир Лапид осудил действия России, обвинив Москву в «серьезном нарушении международного порядка». При этом дипломат подчеркнул глубокие, длительные и хорошие отношения Израиля с Россией и Украиной.

«Десятки тысяч израильтян и сотни тысяч евреев находятся в этих странах. Забота об их благе и безопасности – это главное для нас в настоящий момент», — сказал Лапид.

Global Look Press / Gili Yaari/ZUMAPRESS.com

Россия не оставила заявления израильской стороны без ответа. Заместитель посла РФ в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва не считает сирийские Голанские высоты частью еврейского государства. Кроме того, дипломат обратился к израильскому правительству, используя слово «Тель-Авив», а не «Иерусалим», что говорит о непризнании Россией священного города в качестве единой и неделимой столицы еврейского государства.

По данным Telegram-канала «Еврейский вопрос», в связи с осуждением миротворческой операции на Украине посол Израиля в Москве Александр Бен Цви был даже вызван в МИД России накануне.

Премьер-министр страны Нафтали Беннет в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне предложил Киеву предоставить необходимую гуманитарную помощь, говорится в заявлении канцелярии главы правительства еврейского государства. Кроме того, по данным СМИ, последний обратился к главе правительства Израиля с предложением стать посредником на переговорах с Владимиром Путиным.

Global Look Press / Marc Israel Sellem / JINI

Министр иммиграции Пнина Тамано-Шата также заявила, что Израиль готов принять тысячи еврейских беженцев из Украины.

Бывший посол Израиля в Вашингтоне Майкл Орен в комментарии агентству AFP отметил, что правительство Беннета, скорее всего, столкнется с растущими призывами поддержать усилия Запада и США по санкциям и изоляции Москвы. Однако он предостерег от опрометчивости в этом вопросе.

«Делать это было бы опрометчиво. <...> Мы не можем упускать из виду тот факт, что у нас есть российская армия на нашей северной границе», — сказал он, имея в виду присутствие ВС РФ в Сирии с 2015 года.

Таким образом, Израиль вынужден балансировать между двумя противоположностями: с одной стороны, еврейское государство не хочет портить хорошие отношения с Россией и подрывать договоренности в отношении Сирии, с другой — Тель-Авив не может не сделать реверанс в сторону своего главного союзника США и не поддержать Украину хотя бы на словах.