Украинская железная дорога продолжает эвакуировать людей из Киева

Киев, 26 февраля. АО «Украинская железная дорога» продолжает эвакуировать граждан из Киева, говорится в Telegram-аккаунте компании.

Очередной рейс отправится с Центрального вокзала Киева в Винницу, где пассажиров пересадят на другой поезд. Он будет следовать ближе к границе республики. Аналогичный рейс запланирован из Киева на 18:00 часов, говорится в сообщении.

Представители Украинской железной дороги призывают граждан сохранять спокойствие и не создавать толкучку при посадке в вагоны. Одного подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева порядка пяти тысяч человек за сутки. В приоритете во время эвакуации остаются дети, женщины и старики.

Специальная операция на Украине — вынужденная мера, которая поможет предотвратить кровопролитие в республике и прекратить агрессию против жителей Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.