Сомалийские военные и чиновник погибли в результате нападений боевиков «Аш-Шабаб»

Могадишо, 26 февраля. Лояльная запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 экстремистская группировка «Аш-Шабаб» устроила серию нападений, в результате чего погибли представители африканской миссии (АМИСОМ), сомалийские военные и судебный чиновник.

Сначала боевики атаковали миротворцев в северо-восточном городе Балад. Сработала взрывчатка, заложенная на дороге, по которой проходили силы, в результате чего погибли два солдата. Следующее нападение пришлось на расположенный к западу от столицы район Тредешо, где обстреляли проезжавший мотоцикл с военными.

Перебравшись в Могадишо, боевики застрелили чиновника гражданского суда Мустафу Абди Хассана. Экстремистская группировка взяла ответственность за три террористических акта, в то время как сомалийские власти официально не прокомментировали случившееся.

Ранее армия в ходе операции на юге страны успешно отбила шесть деревень и уничтожила 29 членов «Аш-Шабаб». Однако боевики активизировались, чтобы повлиять на проходящие парламентские выборы, поэтому атаки не прекратились.

Отсутствие безопасности стало одной из причин очередного продления срока избрания нижней Народной палаты до 15 марта. Регионы одобрили 54 сенаторов, но для перехода к президентскому голосованию нужен объединенный парламент.

1 Организация запрещена на территории РФ.