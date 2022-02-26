МИД Японии опубликовал детали первой части санкций на фоне ситуации вокруг Украины

Токио, 26 февраля. Внешнеполитическое ведомство Японии обнародовало детали первой части ограничительных мер, введенных на фоне ситуации вокруг Украины.

Уточняется, что список санкций опубликован на сайте ведомства, они вступают в силу с 26 февраля. В него включены 24 представителя руководства ДНР и ЛНР. Против них Токио вводит запрет на выдачу виз, также их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Помимо этого, МИД страны конкретизировал запрет на операции с ценными бумагами в Японии. Он затронет Правительство Российской Федерации, Центробанк РФ и госорганизации РФ. С 26 февраля дня также вводятся меры по заморозке активов банка «Россия» — одного из трех финансовых учреждений, оказавшихся под санкциями Токио.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси созвонился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о ситуации на Украине. По итогам диалога дипломат не стал отвечать на вопрос СМИ, будет ли Токио вводить ограничительные меры против лидера России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.