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МИД Японии опубликовал детали первой части санкций на фоне ситуации вокруг Украины

Политика
МИД Японии опубликовал детали первой части санкций на фоне ситуации вокруг Украины
wikipedia.org  /  Rs1421 / CC BY-SA 3.0

Токио, 26 февраля. Внешнеполитическое ведомство Японии обнародовало детали первой части ограничительных мер, введенных на фоне ситуации вокруг Украины.

Уточняется, что список санкций опубликован на сайте ведомства, они вступают в силу с 26 февраля. В него включены 24 представителя руководства ДНР и ЛНР. Против них Токио вводит запрет на выдачу виз, также их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Помимо этого, МИД страны конкретизировал запрет на операции с ценными бумагами в Японии. Он затронет Правительство Российской Федерации, Центробанк РФ и госорганизации РФ. С 26 февраля дня также вводятся меры по заморозке активов банка «Россия» — одного из трех финансовых учреждений, оказавшихся под санкциями Токио.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси созвонился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о ситуации на Украине. По итогам диалога дипломат не стал отвечать на вопрос СМИ, будет ли Токио вводить ограничительные меры против лидера России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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