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Минюст Латвии счел угрозой нацбезопасности памятник воинам-освободителям в Риге

Политика
Минюст Латвии счел угрозой нацбезопасности памятник воинам-освободителям в Риге
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Рига, 26 февраля. Памятник воинам-освободителям в Риге признан угрозой национальной безопасности Латвии. Такое решение приняло местное министерство юстиции.

Ранее неизвестные вандалы облили памятник краской в цвета флага Украины и оставили на нем надпись в поддержку киевского режима.

«Памятнику оккупации не место в центре Риги и он представляет угрозу национальной безопасности. Символы империи зла не должны находиться в сердце столицы», — написал глава Минюста Латвии в Twitter.

Каждый год жители Риги отмечают 9 Мая около памятника и проводят там памятные мероприятия, а также зажигают свечи и возлагают цветы.

Ранее стало известно, что Латвия по просьбе киевской стороны готовится принять сотрудников посольства Украины в России. Соответствующее заявление сделал глава государства Эгилс Левитс.

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Латвия памятник рига
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