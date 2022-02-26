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Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета с Володиным во время рейса

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 14:59
Политика
Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета с Володиным во время рейса
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 26 февраля. Швеция и Финляндия закрыли воздушное пространство для самолета, в котором находился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщили летевшие с Володиным депутаты, российская делегация с 23 по 24 февраля находилась с официальным визитом на Кубе и в Никарагуа. После этого самолет должен был прилететь в Москву через Стокгольм, Хельсинки и Санкт-Петербург.

Однако во время рейса маршрут был изменен. Власти Швеции и Финляндии закрыли небо для борта со спикером Госдумы.

Ранее стало известно, что Правительство Латвии запретило российским авиаперевозчикам пользоваться воздушным пространством страны. Об этом заявил министр юстиции прибалтийского государства Янис Борданс.

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россия самолет финляндия госдума володин швеция
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