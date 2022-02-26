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Ростуризм составил рекомендации туристам по возвращению в Россию из стран ЕС

Общество
Ростуризм составил рекомендации туристам по возвращению в Россию из стран ЕС
pixabay.com

Москва, 26 февраля. Специалисты Ростуризма составили рекомендации для путешественников, находящихся на территории стран Европейского союза. Им рекомендовано зарегистрироваться в специальном приложении.

Поводом для составления памятки стало решение о приостановке полетов в Россию, принятое рядом стран Европейского союза. Как отметили представители Ростуризма, организованным туристам рекомендовано обратиться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения. Самостоятельные туристы же могут обратиться в представительства авиакомпаний или российские консульства.

«В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов», — говорится в тексте памятки.

Как сообщалось ранее, Россия откроет новые воздушные коридоры для зарубежных авиаперелетов. Время полета по каждому из направлений увеличится от 40 до 90 минут, отметили в Ростуризме.

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