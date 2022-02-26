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Издание Sputnik сменило интернет-адреса после блокировки в Молдавии

Общество
Издание Sputnik сменило интернет-адреса после блокировки в Молдавии
pixabay.com

Кишинев, 26 февраля. Информационный портал Sputnik восстановил работу после переезда на новые онлайн-адреса. Издание было заблокировано по решению властей Молдавии.

Власти Молдавии начали мешать работе информационного портала Sputnik и вынесли предупреждение, что радиовещание издания также прекратится с 7 марта. МИД заблокировал три версии сайта — на молдавском, русском и румынском языках.

Однако вскоре Sputnik возобновил работу. Издание предупредило, что сменило адреса в сети, чтобы продолжить делиться с читателями информацией.

«Сайт агентства Sputnik в Молдавии доступен по новым адресам — ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com и в Telegram (https://t.me/rusputnikmd)», — сообщает редакция.

Издание не сообщило, почему власти решили блокировать Sputnik. МИД ограничил доступ к сайту 26 февраля. Власти Молдавии также помешали работе GagausNew.

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журналисты молдавия sputnik
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