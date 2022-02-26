Президент Киргизии Жапаров поддержал решение Путина по защите Донбасса

Бишкек, 26 февраля. Спецоперация России на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик является верным шагом. Соответствующее заявление 26 февраля сделал президент Киргизии Садыр Жапаров во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Кремля, кыргызский лидер обратил внимание на игнорирование Киевом выполнения своих обязательств по Минским соглашениям.

«Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят ввести санкции против российского президента Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.