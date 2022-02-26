Киев ждет мародерство: украинские власти раздают оружие всем желающим



В Киеве началась массовая раздача оружия населению. Это подтвердил в разговоре с ФАН сенатор Андрей Климов.

«Да, он [Владимир Зеленский] всем подряд раздает оружие. Вообще, к сожалению, у жителей Киева сейчас отсутствует нормальная информация о том, что происходит на самом деле. Им внушают, что все беды, которые сейчас происходят, — это от нас. В общем, все с точностью до наоборот», — сказал Андрей Климов.

Раздачу оружия можно расценивать как призыв к мародерству и разбою, подчеркнул Климов. Также эксперт считает, что такие действия — это очевидное стимулирование гражданской войны. Учитывая то, сколько в Киеве сейчас находится преступных группировок, националистов и иностранных легионеров.

Пресс-служба партии «Единая Россия» /

«Мало того, что все это мотивируется враньем о том, что Россия хочет захватить Украину. И такую версию транслируют американские и западные каналы. Все это нагнетает ситуацию и заставляет людей всерьез верить во все эти небылицы. Вообще, за это тоже надо бы судить, думаю, придет такое время», — рассказал Климов.

Важно, чтобы украинцы понимали, что вся эта нынешняя суетливая политика наносит удар по своим же гражданам, в частности, по киевлянам, подчеркнул собеседник.

«Я приведу простой пример (проведу аналогию). В Америке же самый вооруженный народ в мире. Там на руках оружия больше, чем во многих армиях мира вместе всех взятых. Захват магазинов, квартир, автомобиля — это все оттуда. Такой же сценарий прописан ими и Киеву. Я считаю, надо пожалеть граждан Украины», — резюмировал Андрей Климов.

Глава Станицы Луганской Альберт Зинченко ранее рассказал журналистам, что несмотря на все заявления киевских властей, что они ведут борьбу за каждую пядь земли, украинские военные ночью просто сбежали из населенного пункта.