Власти Харькова увеличили время действия комендантского часа

Харьков, 26 февраля. Комендантский час в Харькове будет действовать с 18:00 до 06:00 часов. Соответствующее решение приняли местные власти.

Накануне горожанам запретили выходить на улицы с 22:00 часов. Теперь правительство Харькова решило ужесточить действие комендантского часа.

Причиной тому стала сложившаяся на Украине обстановка. Президент России Владимир Путин объяснил, что специальная операция в Донбассе позволит прекратить украинскую агрессию против жителей Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, спецоперация — это вынужденная мера.