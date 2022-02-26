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Власти Харькова увеличили время действия комендантского часа

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 14:49
Общество
Власти Харькова увеличили время действия комендантского часа
pixabay.com

Харьков, 26 февраля. Комендантский час в Харькове будет действовать с 18:00 до 06:00 часов. Соответствующее решение приняли местные власти.

Накануне горожанам запретили выходить на улицы с 22:00 часов. Теперь правительство Харькова решило ужесточить действие комендантского часа.

Причиной тому стала сложившаяся на Украине обстановка. Президент России Владимир Путин объяснил, что специальная операция в Донбассе позволит прекратить украинскую агрессию против жителей Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, спецоперация — это вынужденная мера.

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