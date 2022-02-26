Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 16:44
16:38
Общество
РЖД организовала более 10 тысяч дополнительных мест на поезда из южных регионов России
16:37
Политика
Эрдоган сообщил Зеленскому о направленных на прекращение огня усилиях Анкары
16:36
Происшествия
Вооруженные мародеры попытались захватить грузовик на маршруте Запорожье — Днепр
16:36
Общество
Воздушное пространство Румынии закроют для российских самолетов
16:35
Армия
Баранец раскрыл секрет ювелирного уничтожения «Градов» ВСУ на улицах Киева
16:35
Экономика
Россияне стали активно интересоваться рынком вторичного жилья на фоне кризиса на Украине
16:34
Политика
Песков пообещал, что СМИ будут получать больше информации об украинском кризисе
16:32
Экономика
США выделили Украине дополнительные 350 млн долларов военной помощи
16:29
Политика
Офис Зеленского: Киев не принял условия по переговорам с Москвой
16:27
Армия
Жительница Харькова показала, как ВСУ прячутся за мирным населением в городе
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Военкор Сладков разоблачил военные фейки Украины
Политика
Военкор Сладков разоблачил военные фейки Украины
Федеральное агентство новостей  / 

 

Специальный военный корреспондент Федерального агентства новостей в Донбассе Александр Сладков сейчас находится в Донецке. Там он встретился с Василием Прозоровым, который служил в СБУ с 1999 по 2014 год.

Мужчины поговорили о войне.

— Василий, вот скажи мне, какой главный фейк сегодня используют против нас?

— Я думаю, про огромные потери российской армии. Про гостомельский аэропорт, который, по словам Арестовича и Геращенко, якобы освобождали уже пять раз.

— А то, что касается тех людей, которые пытались задавить россиян в аэропорту? Кто эти люди?

— Это легкая пехотная бригада национальной гвардии — детище Авакова, ее создали в 2016 году, отобрав лучших бойцов спецназа национальной гвардии из «Омеги», «Ягуара», «Гепарда». Все прошли АТО, всех тренировали и западные инструкторы. Лучшее снаряжение, лучшая экипировка. По насыщенности — они оснащены радиостанциями Harris, тепловизорами, ночниками. Новые снайперские винтовки CheyTac, которых на Украине почти нигде нет, они были в этой бригаде.

— Василий, скажи одно, победим или нет?

— Конечно, победим, даже и сомнений не должно быть, победим однозначно.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Военкор Сладков разоблачил военные фейки Украины
донбасс украина война прозоров сладков
Комментировать