Специальный военный корреспондент Федерального агентства новостей в Донбассе Александр Сладков сейчас находится в Донецке. Там он встретился с Василием Прозоровым, который служил в СБУ с 1999 по 2014 год.

Мужчины поговорили о войне.

— Василий, вот скажи мне, какой главный фейк сегодня используют против нас?

— Я думаю, про огромные потери российской армии. Про гостомельский аэропорт, который, по словам Арестовича и Геращенко, якобы освобождали уже пять раз.

— А то, что касается тех людей, которые пытались задавить россиян в аэропорту? Кто эти люди?

— Это легкая пехотная бригада национальной гвардии — детище Авакова, ее создали в 2016 году, отобрав лучших бойцов спецназа национальной гвардии из «Омеги», «Ягуара», «Гепарда». Все прошли АТО, всех тренировали и западные инструкторы. Лучшее снаряжение, лучшая экипировка. По насыщенности — они оснащены радиостанциями Harris, тепловизорами, ночниками. Новые снайперские винтовки CheyTac, которых на Украине почти нигде нет, они были в этой бригаде.

— Василий, скажи одно, победим или нет?

— Конечно, победим, даже и сомнений не должно быть, победим однозначно.