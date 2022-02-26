Минобороны РФ заявило о появлении большого количества фейков о спецоперации на Украине

Москва, 26 февраля. Министерство обороны России фиксирует появление в Сети большого количества недостоверной информации о спецоперации по демилитаризации Украины.

По данным ведомства, истеричные фейки стали появляться по мере того, как подразделения ВС РФ успешно выполняют поставленные перед ними задачи. В связи с этим представители министерства призвали журналистов отказаться от распространения непроверенной информации.

Ранее в ведомстве сообщали, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины.