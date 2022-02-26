«Смятение, страх, паника»: какой финал США и Британия придумали Зеленскому

В первоначальных планах Владимира Зеленского мог быть побег в Великобританию. Но этой эвакуации помешал захват аэродрома в Гостомеле в ходе спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины. Поэтому дальше события в жизни украинского лидера могут повторить сценарий голливудского фильма. Так считает политолог Владимир Рогов. Свою версию недалекого будущего Зеленского он рассказал в беседе с ФАН.

«В одном из американских фильмов 10-летней давности был четко показан сценарий войны на Украине, в конце которого президент страны взлетает на вертолете и его сбивают. Вот как бы именно этот сценарий и не был воплощен буквально в ближайшие дни. Если американцы сняли такой фильм, значит это не просто так. Почему-то я уверен в том, что нечто подобное американцы сделают», — высказал свое мнение политолог.

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По словам Владимира Рогова, такая трагическая роль актера Зеленского в голливудском боевике очень выгодна США и Британии.

«При этом из Зеленского западные СМИ начнут лепить мученика. Могу точно сказать, что в душе Зеленского сейчас смятение, страх и паника», — высказался Владимир Рогов.

Накануне стало известно, что правительство США готово посодействовать в эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. Такую информацию приводит газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.