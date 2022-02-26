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Мэр Киева Кличко ввел в городе комендантский час с пяти часов вечера до восьми утра

Общество
Мэр Киева Кличко ввел в городе комендантский час с пяти часов вечера до восьми утра
facebook.com  /  Кличко - мер

Киев, 26 февраля. Комендантский час с пяти часов вечера до восьми часов утра будет действовать в Киеве по решению мэра украинской столицы Виталия Кличко.

Кличко отметил, что данное решение вступает в силу с 26 февраля. По его словам, тех граждан, которые будут находиться в этот временной промежуток на улице, станут считать диверсантами.

«С сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Киевский метрополитен ранее остановил движение и перешел в режим укрытия граждан. На данный момент транспортные перевозки не осуществляются.

Обострение ситуации на Украине произошло несколько дней назад. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, чтобы предотвратить агрессию, направленную украинскими властями на жителей ЛДНР.

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украина Киев донбасс кличко комендантский час
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