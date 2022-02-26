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Земфира удалила пост, в котором высказывалась против спецоперации на Украине

Общество
Земфира удалила пост, в котором высказывалась против спецоперации на Украине
Невские Новости  /  Pribyshin

Москва, 26 февраля. Публикация певицы Земфиры с высказываниями против украинских событий исчезла из группы исполнительницы во «ВКонтакте». Артистка признавалась, что не одобряет спецоперацию России по демилитаризации Украины и защите граждан.

Изначально певица Земфира высказывалась против действий государства. Артистка заявила, что ей было трудно справиться с эмоциями из-за происходящих событий.

«Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны. И я не трус», — признавалась Земфира.

Однако вскоре подписчики заметили, что пост исполнительницы пропал. Артистка удалила свои высказывания, но не объяснила причину этого решения.

Ранее Земфира провела первый за пять лет концерт в Москве. Артистка не стала отменять мероприятие из-за спецоперации, которая началась после признания Россией суверенитета ЛДНР и обострения конфликта в Донбассе. Звезда также назвала 24 февраля тяжелым днем.

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