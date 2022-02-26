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Топливо на турецких АЗС резко подорожало на 10%

Экономика
Топливо на турецких АЗС резко подорожало на 10%
Global Look Press  /  CHROMORANGE / Franz Perc, via ww

Анкара, 26 февраля. Пандемия и связанные с ней ограничения спровоцировали стремительный рост инфляции в Турции. В ночь на 26 февраля топливо на АЗС подорожало на 10%, сообщает ТАСС.

Стоимость литра бензина выросла на 1 лиру 61 куруш (0,12 доллара), а дизельное топливо увеличилось в цене на 1 лиру 51 куруш (0,11 доллара). Негативная тенденция наблюдается уже давно: в декабре литр в среднем стоил 11,66 лиры (0,71 доллара), а теперь показатель достигнет 16,85 лиры (1,25 доллара).

Два дня назад было зафиксировано очередное падение турецкой национальной валюты. Стоимость доллара выросла с 13,79 до 14,55 лиры.

Большинство жителей Турции уже не в состоянии справиться с ростом цен и в лучшем случае имеют деньги только на основные продукты питания.

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