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Потери Италии от антироссийских санкций составили почти 25 млрд евро за восемь лет

Экономика
Потери Италии от антироссийских санкций составили почти 25 млрд евро за восемь лет
pixabay.com

Рим, 26 февраля. Антироссийские санкции Италии, введенные в 2014 году в рамках пакета ограничений ЕС, привели к потерям в объеме 24,7 млрд евро, следует из данных итальянской ассоциации мелких и средних предпринимателей Confartigianato.

По подсчетам организации, европейский экспорт в РФ упал на 22,2%. Больше всех потеряла Италия, чьи поставки сократились на 28,5%. Основной удар пришелся на сферу моды и машиностроение. Ассоциация также предупредила, что новые санкции в связи с последними событиями на Украине приведут к еще более серьезным потерям для итальянского бизнеса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что антироссийские санкции свидетельствуют о бессилии Запада. Ее слова прозвучали после того, как страны ЕС, США и ряд других государств объявили об ограничениях в отношении российских граждан и отечественных компаний.

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