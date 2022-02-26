Потери Италии от антироссийских санкций составили почти 25 млрд евро за восемь лет

Рим, 26 февраля. Антироссийские санкции Италии, введенные в 2014 году в рамках пакета ограничений ЕС, привели к потерям в объеме 24,7 млрд евро, следует из данных итальянской ассоциации мелких и средних предпринимателей Confartigianato.

По подсчетам организации, европейский экспорт в РФ упал на 22,2%. Больше всех потеряла Италия, чьи поставки сократились на 28,5%. Основной удар пришелся на сферу моды и машиностроение. Ассоциация также предупредила, что новые санкции в связи с последними событиями на Украине приведут к еще более серьезным потерям для итальянского бизнеса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что антироссийские санкции свидетельствуют о бессилии Запада. Ее слова прозвучали после того, как страны ЕС, США и ряд других государств объявили об ограничениях в отношении российских граждан и отечественных компаний.