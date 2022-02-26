Жительница Екатеринбурга рассказала, что полностью поддерживает специальную военную операцию денацификации и демилитаризации Украины. По ее словам, у власти в Киеве находятся люди, придерживающиеся радикальных взглядов.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе, которая направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. В течение всего дня силы специальной военной операции атаковали военную инфраструктуру украинского государства. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обсуждать нейтральный статус Украины, после чего в Кремле заявили о готовности к переговорам. Однако потом киевская сторона передумала. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков:

«Украинская сторона отказалась от переговоров».

В свою очередь, жители России рассказывают, почему нельзя было избежать проведения специальной военной операции. Так, например, жительница Екатеринбурга рассказал, что украинские власти и войска просто издевались над народом Донбасса. Также она высказала свое недовольство теми российскими артистами, которые выступили против операции.

«Очень поддерживаю. Очень. У меня родственница восемь лет просидела в подвале в Станице Луганская! Она больной человек, пожилой человек! И сколько там погибло детей [в Донбассе]. И никому дела до этого не было! Ни иностранным журналистам, ни нашим певческим звездам, которые подписали петицию [против операции РФ на Украине]. У меня родственника в Луганске в 2014 году убили. Он вывозил людей, начался обстрел», — отметила горожанка.

ФБА «Экономика сегодня» /

По ее словам, она полностью поддерживает проведение специальной военной операции, поскольку во власти в Киеве сегодня находятся политики, исповедующие националистические взгляды.

«Полностью поддерживаю проведение операции. Украинских националистов гнать до Польши! Чтобы их не было!» — резюмировала она в интервью журналистам URA.RU.

Совсем скоро нынешняя украинская власть откажется от управления своим государством. А Украина как анти-Россия может и вовсе прекратить свое существование. Об этом заявил крымский политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.