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Там и останется: Вассерман о том, почему Зеленский хочет вести переговоры с РФ в Израиле
Политика
Там и останется: Вассерман о том, почему Зеленский хочет вести переговоры с РФ в Израиле
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил причины такого выбора украинского президента.

«Почему именно его? — спрашивает Вассерман. — Ну, в Минск Зеленский ехать отказался, а в Варшаве поляки наверняка будут подстрекать его продолжать боевые действия. Думаю, он считает, что в Израиле у него будет более благоприятное окружение для того, чтобы обо всем спокойно договориться. Ну и самое главное: если переговоры сорвутся, украинский президент там и останется!»

По мнению депутата, в Варшаве Зеленскому такой возможности бы не предоставили.

«Там и останется!»: Вассерман о том, почему Зеленский хочет вести переговоры с РФ в Израиле
Федеральное агентство новостей /

«Поляки не захотят его у себя оставлять, — убежден парламентарий. — В Польше, знаете ли, до сих пор помнят Волынскую резню и очень не любят тех, кто прославляет бандеровцев».

Ранее журналист Александр Малькевич рассказал, как Запад поддерживает украинских солдат скидками на порносайтах.

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россия украина израиль зеленский вассерман
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