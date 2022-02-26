«Там и останется!»: Вассерман о том, почему Зеленский хочет вести переговоры с РФ в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил причины такого выбора украинского президента.

«Почему именно его? — спрашивает Вассерман. — Ну, в Минск Зеленский ехать отказался, а в Варшаве поляки наверняка будут подстрекать его продолжать боевые действия. Думаю, он считает, что в Израиле у него будет более благоприятное окружение для того, чтобы обо всем спокойно договориться. Ну и самое главное: если переговоры сорвутся, украинский президент там и останется!»

По мнению депутата, в Варшаве Зеленскому такой возможности бы не предоставили.

Федеральное агентство новостей /

«Поляки не захотят его у себя оставлять, — убежден парламентарий. — В Польше, знаете ли, до сих пор помнят Волынскую резню и очень не любят тех, кто прославляет бандеровцев».

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