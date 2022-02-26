Режим ЧС объявлен в Словакии в связи с наплывом украинских беженцев

Братислава, 26 февраля. Власти Словакии объявили режим чрезвычайной ситуации в стране из-за наплыва беженцев со стороны Украины.

Режим ЧС начал действовать на территории страны с 14:00 по московскому времени. Соответствующее постановление о введение данной меры приняло правительство Словакии, сообщает ТАСС.

«Целью введения чрезвычайного положения является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и уменьшению (негативных. — Прим. ред.) последствий чрезвычайного события в связи с массовым притоком иностранцев на территорию Словакии», — говорится в документе.

Евросоюз ранее выразил готовность принять украинских беженцев. Их ожидают не только в Словакии, но и в Польше, Чехии, Румынии и Венгрии. Такое решение власти ЕС приняли на фоне событий, происходящих на Украине и в Донбассе, где сейчас проводится спецоперация России.