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В Германии заявили, что тема «Северного потока — 2» закрыта надолго

Экономика
В Германии заявили, что тема «Северного потока — 2» закрыта надолго
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 26 февраля. Российский трубопровод «Северный поток — 2» был хорошим проектом, однако тема запуска «закрыта надолго», заявили в Восточном комитете немецкой политики.

При этом в ведомстве не ожидают остановки поставок российского голубого топлива.

Представитель администрации США сообщил, что магистраль «СП-2» не будет запущена, а 11 млрд долларов, которые были выделены на его строительство, потратили впустую. Вашингтон активно работает с Берлином над тем, чтобы не позволить газопроводу запуститься.

При этом эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский считает, что обещания ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2» являются лишь пустыми угрозами. Аналитик уверен, что канцлер Олаф Шольц не пойдет на этот шаг.

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германия санкции сша северный поток 2 запуск проекта
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