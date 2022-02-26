Берлин, 26 февраля. Российский трубопровод «Северный поток — 2» был хорошим проектом, однако тема запуска «закрыта надолго», заявили в Восточном комитете немецкой политики.

При этом в ведомстве не ожидают остановки поставок российского голубого топлива.

Представитель администрации США сообщил, что магистраль «СП-2» не будет запущена, а 11 млрд долларов, которые были выделены на его строительство, потратили впустую. Вашингтон активно работает с Берлином над тем, чтобы не позволить газопроводу запуститься.

При этом эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский считает, что обещания ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2» являются лишь пустыми угрозами. Аналитик уверен, что канцлер Олаф Шольц не пойдет на этот шаг.