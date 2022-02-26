МИД ЛНР высказался о продуктивности диалога с Лавровым

Луганск, 26 февраля. Переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым являются продуктивными, сообщило внешнеполитическое ведомство Луганской Народной Республики.

Ранее российский министр иностранных дел рассказал, что Москва приняла решение о проведении специальной операции, чтобы граждане Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами определять свое будущее. Российский дипломат одним языковым вопросом поставил на место журналиста NBC. Стороны разговаривали о действиях РФ на Украине.