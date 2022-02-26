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Японский МИД разъяснил ситуацию с санкциями против России

Экономика
Японский МИД разъяснил ситуацию с санкциями против России
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 26 февраля. Министерство иностранных дел Японии уточнило детали санкций, принятых против России. Токио ввел ограничения 23 февраля из-за признания РФ независимости ЛДНР. 

На сайте ведомства уточняется, что под ограничения попали 24 представителя руководства Луганской и Донецкой народных республик. В их отношении японские власти вводят запрет на выдачу виз. Их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Внешнеполитическое ведомство Японии конкретизировало запрет на операции с ценными бумагами в стране. Речь идет, в том числе, о запрете, который распространяется на Правительство РФ, Банк России и некоторые другие государственные учреждения.

Власти Японии приняли решение об усилении ряда антироссийских санкций на фоне специальной военной операции в Донбассе. Информация об этом было обнародована после очередного заседания Совета национальной безопасности страны.

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