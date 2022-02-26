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Жительницы Станицы Луганской попросили военных убрать «Аллею славы героев Украины»

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 14:27
Общество
Жительницы Станицы Луганской попросили военных убрать «Аллею славы героев Украины»
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Луганск, 26 февраля. Подразделения НМ ЛНР заняли Станицу Луганскую, покинутую бойцами Вооруженных сил Украины. Местные жители поприветствовали луганских военных и обратились к ним с просьбой убрать «Аллею славы героев Украины».

Местные жители отметили, что они ждали наступления этого дня восемь лет. По их словам, им было запрещено самостоятельно убрать так называемую «Аллею славы героев Украины» до прихода подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики.

Отмечается, что Станица Луганская перешла с украинской гривны на российский рубль. Военнослужащие НМ ЛНР изучили цены на продукты и удивились их стоимости. По их словам, колбаса в Станице Луганской стоит более 1000 рублей, в то время как в самом Луганске ее стоимость составляет порядка 500 рублей.

Как сообщалось ранее, Станица Луганская перешла под контроль военных ЛНР без боя и жертв. Она была покинута бойцами Вооруженных сил Украины. Кроме того, 17 украинских солдат решили добровольно сложить оружие, они были доставлены в расположение одного из подразделений НМ ЛНР.

Военная специальная операция проводится с целью защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее проведение является вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве иного выбора.

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