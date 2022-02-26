Россиян предупредили о сбоях при оплате через Apple Pay и Google Pay в «Ситимобил»

Москва, 26 февраля. Держатели карт некоторых российских банков могут столкнуться со сбоями во время оплаты через системы Apple Pay и Google Pay в приложении «Ситимобил», заявили в беседе с ТАСС в пресс-службе агрегатора.

Пресс-служба также советует добавить в приложении в качестве способа оплаты Систему быстрых платежей (СБП).

«При оплате поездки на такси с помощью Apple Pay и Google Pay могут возникнуть сложности у клиентов некоторых банков. В этом случае необходимо выбрать другой способ оплаты — наличные или добавить карту в приложение», — следует из сообщения.

Центробанк ранее объявил, что банковские карты российских ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с популярными сервисами Apple Pay и Google Pay. Ограничения начнут действовать за границей из-за введения антироссийских санкций.