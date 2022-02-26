Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 15:15
15:11
Общество
Росавиация заявила о закрытии воздушного пространства России для Болгарии, Польши и Чехии
15:10
Армия
Military Watch: сбежавший в Румынию украинский Су-27 может достаться Пентагону
15:10
Политика
Полковник Безруков объяснил неадекватный ответ Зеленского на мирное предложение Москвы
15:09
Политика
Талибы объявили об эвакуации граждан Афганистана с Украины
15:07
Происшествия
Жертвой ДТП с участием грузовика в Тверской области стал молодой водитель
15:05
Весь мир
Сомалийские военные и чиновник погибли в результате нападений боевиков «Аш-Шабаб»
15:02
Общество
Авиакомпания AirBaltic отменяет рейсы в Россию до 26 марта
15:01
Общество
Украинская железная дорога продолжает эвакуировать людей из Киева
15:00
Происшествия
Вандалы облили краской школу при посольстве России в Польше
15:00
Политика
МИД Японии опубликовал детали первой части санкций на фоне ситуации вокруг Украины
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Россиян предупредили о сбоях при оплате через Apple Pay и Google Pay в «Ситимобил»

Экономика
Россиян предупредили о сбоях при оплате через Apple Pay и Google Pay в «Ситимобил»
Global Look Press  /  Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Москва, 26 февраля. Держатели карт некоторых российских банков могут столкнуться со сбоями во время оплаты через системы Apple Pay и Google Pay в приложении «Ситимобил», заявили в беседе с ТАСС в пресс-службе агрегатора.

Пресс-служба также советует добавить в приложении в качестве способа оплаты Систему быстрых платежей (СБП).

«При оплате поездки на такси с помощью Apple Pay и Google Pay могут возникнуть сложности у клиентов некоторых банков. В этом случае необходимо выбрать другой способ оплаты — наличные или добавить карту в приложение», — следует из сообщения.

Центробанк ранее объявил, что банковские карты российских ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с популярными сервисами Apple Pay и Google Pay. Ограничения начнут действовать за границей из-за введения антироссийских санкций.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиян предупредили о сбоях при оплате через Apple Pay и Google Pay в «Ситимобил»
apple pay google pay ситимобил
Комментировать