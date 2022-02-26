Политолог Коровин предрек захват Киева мародерами

Столица Украины может быть захвачена мародерами. Подобный исход для Киева станет следствием бесконтрольной раздачи оружия гражданскому населению. Именно на это рассчитывает Владимир Зеленский. Такую мысль в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Разгул преступности, бандитизма и грабежей создаст в городе хаос и усложнит взятие его под контроль миротворческих сил и установление там порядка. Сейчас задача Зеленского — продемонстрировать, что город живет в состоянии хаоса, бандитизма, грабежей на фоне входа союзнического войска», — поделился мнением Валерий Коровин.

Федеральное агентство новостей / Макеева Наталья

По мнению политолога, это даст возможность обвинить российские войска в неспособности навести порядок, а также перевесить ответственность за страдания жителей Киева именно на Россию и Белоруссию.

«Это такой последний жест отчаяния со стороны бегущей бандеровской власти, которая действует так же, как Гитлер в апреле 1945 года, предложивший затопить берлинское метро. Сейчас Зеленский действует по той же логике: создает неразбериху, чтобы скрыться из города так же, как и все его окружение», — резюмировал свою позицию Коровин.

Политолог Владимир Рогов рассказал ФАН о целях, которые преследует Зеленский, раздавая оружие местным жителям. По его мнению, власти Украины намерены бросить как можно больше людей в «мясорубку».