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Политолог Коровин предрек захват Киева мародерами
Политика
Политолог Коровин предрек захват Киева мародерами
Федеральное агентство новостей  / 

Столица Украины может быть захвачена мародерами. Подобный исход для Киева станет следствием бесконтрольной раздачи оружия гражданскому населению. Именно на это рассчитывает Владимир Зеленский. Такую мысль в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Разгул преступности, бандитизма и грабежей создаст в городе хаос и усложнит взятие его под контроль миротворческих сил и установление там порядка. Сейчас задача Зеленского — продемонстрировать, что город живет в состоянии хаоса, бандитизма, грабежей на фоне входа союзнического войска», — поделился мнением Валерий Коровин.

Политолог Коровин предрек захват Киева мародерами
Федеральное агентство новостей / Макеева Наталья

По мнению политолога, это даст возможность обвинить российские войска в неспособности навести порядок, а также перевесить ответственность за страдания жителей Киева именно на Россию и Белоруссию.

«Это такой последний жест отчаяния со стороны бегущей бандеровской власти, которая действует так же, как Гитлер в апреле 1945 года, предложивший затопить берлинское метро. Сейчас Зеленский действует по той же логике: создает неразбериху, чтобы скрыться из города так же, как и все его окружение», — резюмировал свою позицию Коровин.

Политолог Владимир Рогов рассказал ФАН о целях, которые преследует Зеленский, раздавая оружие местным жителям. По его мнению, власти Украины намерены бросить как можно больше людей в «мясорубку».

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