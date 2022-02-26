Украина приняла предложение Польши о проведении футбольных матчей на ее территории

Варшава, 26 февраля. Сборная Украины готовится провести домашние матчи по футболу в Польше. Об этом сообщил глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Польский футбольный союз предложил Украине оказать содействие в проведении домашних матчей. Украинская ассоциация футбола уже приняла предложение и планирует организовать соревнования на территории Польши. Президент футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил об этом в Twitter.

«От имени Польского футбольного союза я предложил помощь в организации матчей украинской сборной в Польше, если потребуется. Украинская сторона приняла наше предложение», — заявил Кулеша.

Президент футбольного союза также отметил, что уже провел соответствующие обсуждения с Андреем Павелко, президентом Украинской ассоциации футбола.

Сборная Польши также отказалась выйти на поле против России в стыковом матче на отборе ЧМ-2022. Кулеша сообщил, что игроки начали переговоры с Чехией и Швецией для объявления общей позиции.