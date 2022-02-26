Popular Mechanics: Россия повысила боеготовность войск за счет переформатирования армии

Вашингтон, 26 февраля. Россия может сделать батальонные тактические группы ключевым звеном в спецоперации российских военных на Украине, считает аналитик Кайл Мизоками.

В статье для американского издания Popular Mechanics он рассказал о широком применении батальонных тактических групп в ВС РФ. Автор пишет, что они формируются для ведения высокоинтенсивных боевых действий против механизированных частей противника. По его словам, именно на такие подразделения сделает ставку Москва в спецоперации по демилитаризации Украины, передает «ПолитРоссия».

Эксперт напомнил, что несколько лет назад ВС РФ начала перестраиваться. Причиной этого послужил отказ от советской модели управления войсками. Предполагается, что такое переформатирование было связано с тем, что российская армия не нуждается в крупных формированиях. Кроме того, батальонные группы могут использоваться в качестве вспомогательных подразделений для бригад.

«Российские батальонные тактические группы — подразделение, которое способно быть очень мобильным и гибким на поле боя», — пишут в США.

Арсенал каждого такого подразделения включает в себя БМП, танки, а также самоходные гаубицы, РСЗО и комплексы ПВО «Панцирь С-1». Они могут передвигаться по любой местности, чтобы сразиться с врагом. Эксперты говорят, что Россия повысила боеготовность войск за счет переформатирования армии.

Ранее в МИД РФ заявили, что ситуация на Украине будет урегулирована после соблюдения нескольких условий. Там напомнили, что цель спецоперации заключается в денацификации и демилитаризации страны.